Bayern Monaco, Vidal: "Tante offerte, non so se cambierò squadra"

Arturo Vidal non sgombra il campo dai dubbi. Al suo arrivo in Cile, dove trascorrerà le vacanze, il centrocampista apre a un addio al Bayern Monaco: "Ho ancora un anno di contratto con i bavaresi, sono molto calmo, so quanto valgo, so come devo giocare le partite importanti e questo è il motivo per cui ci sono così tante offerte quando il mercato si apre".



"Ma stavolta - continua l'ex centrocampista della Juve accostato anche al Napoli di Ancelotti (il tecnico di Reggiolo lo ha allenato proprio in Baviera) - ho intenzione di prendermela comoda. Ci penserà il mio rappresentante Fernando Felicevich che è attento a tutto. Io mi dedicherò al riposo per recuperare al meglio e per vedere se cambiare squadra o meno. Il primo pensiero è restare al cento per cento".



Infine una precisazione: "Se cambio squadra, sarà per il meglio, per lottare in Champions League, vincere titoli, lottare per cose importanti. Vedremo, l’importante è essere sempre nella forma migliore".