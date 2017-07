Bayern Monaco, Rummenigge: "Discussioni molto positive e concrete con la Juve per Douglas Costa"

"Lo stato attuale è che siamo in discussioni concrete e molto positive con la Juventus, ma non possiamo ancora annunciare il completamento dell'operazione". Da Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, arriva un'ammissione importante, forse decisiva, sulla trattativa con i bianconeri per Douglas Costa. Per la prima volta il club tedesco si espone e lascia trasparire in modo abbastanza chiaro che l'affare è a buon punto perché Ancelotti sta dando l'assalto a James Rodriguez.



"Il giocatore ha fatto sapere che lui vorrebbe cambiare aria. C'è un importo bendefinito e se viene raggiunto, siamo pronti a completare il tutto" spiega Rummenigge nel corso della presentazione di Tolisso. Prestito biennale oneroso di 10 milioni, diritto di riscatto fissato a 30 milioni dopo due anni: questa sarebbe l'ultima offerta dei Campioni d'Italia.