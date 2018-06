Bayern, Lewandowski: "Non giocherò in Bundesliga per sempre"

Robert Lewandowski in estate vuole lasciare il Bayern Monaco e lo ha ribadito chiaramente anche dal ritiro della Polonia in Russia: "Ho già detto qualche anno fa di non voler giocare per sempre nello stesso campionato, questo è sicuro, però ora non posso dire cosa mi aspetta in futuro".

Sulle colonne di "The Players Tribune" l'attaccante ribadisce la sua voglia di misurarsi con palcoscenici diversi dalla Bundesliga, dove è sbarcato nel 2010 vestendo le maglie di Borussia Dortmund prima e Bayern Monaco poi: "Mercato? Per ora non ci penso, sono concentrato su quello che devo fare la prossima partita o la prossima settimana - ha detto - Ma ho 29 anni e so di poter giocare ancora molti anni se non mi faccio male".

Da tempo il nome di Lewandowski viene associato al Real Madrid, ma i Blancos al momento sembrano alquanto freddi e allora ecco che potrebbe inserirsi la Juventus, che valuta la possibilità di sostituire Gonzalo Higuain con un grande attaccante di esperienza internazionale con cui puntare alla vittoria della Champions League.

Il nome dell'argentino è entrato spesso nelle trattative, o presunte tali, imbastite dalla Juventus prima con il Chelsea (eventuale 'scambio' con Morata) e poi con l'Inter (eventuale 'scambio' con Icardi), ma con il Bayern Monaco potrebbe essere la volta buona, soprattutto considerati gli ottimi rapporti tra i due club testimoniati dalle operazioni Vidal, Coman e Douglas Costa. Lewandowski-Higuain è uno scambio possibile, dopo il Mondiale la trattativa potrebbe prendere corpo.