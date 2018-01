Bayern, la rivelazione di Rummenigge: "La Juve segue Goretzka"

Le big d'Europa in fila per Leon Goretzka, mediano che può giocare anche sulla fascia destra. "Sarebbe folle non pensare a un giocatore della Nazionale il cui contratto sta per terminare" ammette Rummenigge, amministratore delgato del Bayern Monaco.



Suil centrocampista 22enne dello Schale 04 il dirigente dei bavaresi fa un'importante rivelazione: "Sarebbe bello se Goretzka alla fine optasse per il Bayern. Grandi club come il Real Madrid, il Barcelona, il Manchester United o la Juventus sono interessati a lui. La sua decisione arriverà nei prossimi giorni".



Tutto è ancora possibile perché tra il club tedesco e il giocatore non c'è alcuna intesa, per il momento: "Si può parlare di accordo soltanto quando c'è un contratto firmato".