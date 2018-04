Bayern, Kovac ufficiale: sarà il nuovo allenatore da luglio

Sarà Niko Kovac il prossimo allenatore del Bayern: il club lo ha ufficializzato in mattinata annunciando che l'ex c.t. della Croazia ha firmato fino al 2021. Oggi Kovac sta guidando con grandi risultati l'Eintracht Francoforte, tra le rivelazioni della stagione in Bundesliga: i rossoneri sono al quinto posto a due punti della zona Champions.



BREAKING: Niko Kovač will take over as #FCBayern head coach from 1st July 2018. "We agreed a 3-year contract yesterday," says sporting director @Brazzo. #MiaSanMia pic.twitter.com/lJKsCOgUiy — FC Bayern English (@FCBayernEN) 13 aprile 2018

Jupp, arrivato a inizio ottobre, ha già vinto aritmeticamente il campionato ed è in semifinale sia inche in, in piena corsa per il triplete che già fece suo nel 2013. Ma aveva già annunciato il suo addio, considerando che si era già ritirato tempo fa ed era rientrato solo per dare una mano a una squadra che stava andando in difficoltà con Carlo Ancelotti.