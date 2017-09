Bayern, è scontro aperto tra Rummenigge e Lewandowski

"Non è la prima volta che Lewandowski parla male del nostro club e so che dietro queste dichiarazioni c'è il suo agente Barthel, ma non credo che un giocatore abbia tutto questo potere. Il suo contratto scade nel 2021 e, disgraziatamente per lui, non c'è una clausola rescissoria". Ormai è guerra aperta al Bayern Monaco tra l'attaccante polacco e il presidente Rummenigge, che ha voluto rispondere ancora alle critiche mosse dal giocatore al mercato condotto dalla squadra e alla tournée in Asia.

"Se Robert si lamenta del viaggio in Asia, sappia che la presunta squadra dei suoi sogni, il Real Madrid, lì ci ha passato 24 giorni in estate, il doppio dei nostri" ha detto Rummenigge, spegnendo di fatto le velleità di fuga dell'attaccante, che non ha mai nascosto di sognare un approdo a Madrid. Non solo il Real però su Lewandowski: complici i buoni rapporti del polacco con Pep Guardiola, il Manchester City ha iniziato a fiutare l'affare e, secondo il Sun, avrebe deciso di prendere contatto con la dirigenza bavarese per chiudere la trattativa già a gennaio sulla base di 80 milioni di euro