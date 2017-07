Bayern, che colpo! Ancelotti ritrova James Rodriguez

E' ufficiale, James Rodriguez è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il colombiano si trasferisce dal Real Madrid con la formula del prestito biennale oneroso con diritto di riscatto fissato a 60 milioni. Finisce quindi dopo tre stagioni l'avventura con i blancos del trequartista colombiano, che era stato portato in Spagna proprio da quel Carlo Ancelotti che ora ritroverà in Baviera.

Il calciatore dovrebbe raggiungere già in queste ore la Germania per sostenere le visite mediche di rito ed apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla squadra campione di Germania. Inutile sottolineare che l'acquisto del colombiano (110 partite e 36 reti con la maglia del Real) libera Douglas Costa, che nelle prossime ore raggiungerà Torino per firmare il contratto che lo legherà alla Juventus almeno per i prossimi due anni.

Kalle lo accoglie: "Fortemente voluto da Ancelotti"

Karl-Heinz Rummenigge ha commentato l'acquisto di James Rodriguez: "Siamo molto contenti di aver portato a termine questo acquisto. James era il grande desiderio del nostro allenatore Carlo Ancelotti, dopo che avevano lavorato insieme con successo a Madrid. James è un giocatore versatile e con questo trasferimento abbiamo aumentato il livello qualitativo".