Bayern, Ancelotti: "Coman sarà qui nella prossima stagione"

Kingsley Coman non tornerà alla Juventus, ma giocherà nel Bayern Monaco anche nella prossima stagione. La conferma arriva direttamente dalla bocca del tecnico dei bavaresi, Carlo Ancelotti, che mette a tacere i sussurri relativi ad un trasferimento del francese a diverse big europee e conferma che il giocatore sarà parte essenziale del progetto bavarese: "Coman sarà al Bayern nella prossima stagione, è importante ora e per il nostro futuro - ha detto il tecnico alla vigilia della sfida interna contro l'Augsburg - Non c'è nessun minimo dubbio anche su Kimmich, giocherà ancora a Monaco dopo la prossima estate".

Coman era arrivato alla Juventus nel 2014 a parametro zero, dopo una stagione da 22 presenze e un gol in bianconero è stato ceduto in prestito ai tedeschi "fino al 30 giugno 2017 a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni pagabili in due rate: € 5 milioni entro cinque giorni dal rilascio dell’International Transfer Certificate e € 2 milioni entro il 1° luglio 1016. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per il Bayern München di esercitare, entro il 30 aprile 2017, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore a fronte di un corrispettivo di € 21 milioni, pagabile in due esercizi".

Dunque 28 milioni in tutto e 21 in più nelle casse dei bianconeri, che "festeggiano" per l'ottima plusvalenza. Classe '96, nel biennio passato in Baviera Coman ha collezionato 47 presenze servendo diversi assist e segnando anche 8 reti: il futuro dirà se ha avuto ragione il Bayern a crederci e se ha fatto bene la Juve a privarsene e monetizzare. In entrambi i casi a condizionare il giudizio potrebbe arrivare anche l'eventuale percorso inverso di Douglas Costa, altro esterno d'attacco che ha spesso trovato spazio in questi anni, sia con Guardiola che con Ancelotti, al posto di uno tra Robben e Ribery: la Juve è interessata al brasiliana e ne starebbe parlando col Bayern.