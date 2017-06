Barcellona, Verratti è una priorità: contattato l'agente

Marco Verratti è oggetto del desiderio di tante squadre ma in particolare di una: il Barcellona. La dirigenza blaugrana ha messo il centrocampista del Paris Saint Germain tra le priorità del prossi mercato e lo ha già fatto sapere a Donato Di Campli, come riportato dal Mundo Deportivo. L'agente di Verratti ha recentemente visitato il Camp Nou due volte: la prima nella disfatta di Champions, la seconda per Barcellona-Juventus.



Proprio in questa seconda occasione c'è stato il contatto tra Di Campli (che, interpellato da noi, ha negato: "Ero lì solo per vedere una partita importante) e i dirigenti del Barça, che avrebbero ricevuto questa risposta: "Se lascerà il Psg, Marco sarebbe entusiasta del Barcellona perché sarebbe un salto di qualità per la carriera". Di più, Verratti - scottato dal 6-1 nel ritorno dei quarti di Champions - si sarebbe convinto sulla base del detto: "Se non puoi batterli, unisciti a loro".



Il problema, non di poco conto, è la volontà ferrea del Psg di non cedere i suoi gioielli, regista azzurro incluso. Ma il Barcellona è pronto a far follie, sa benissimo che il prezzo si aggira intorno ai 90 milioni di euro e starebbe preparando il piano per sferrare l'attacco decisivo.