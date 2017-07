Barcellona-Verratti, cambio strategia per convincere il Psg

Il sogno di Marco Verratti non è cambiato. È cambiato, semmai, il modo scelto per coronarlo, anche se non sarà facile. Il centrocampista italiano che vuole il Barcellona si presenterà a Ooderoo, al centro d'allenamento del Psg, per cominciare il ritiro insieme ai compagni di squadra: in anticipo rispetto al previsto, considerando che, dopo gli impegni con la Nazionale, aveva avuto il permesso di rientrare venerdì.



Secondo i media spagnoli, Verratti e l'agente hanno studiato un cambio di strategia per convincere il Psg a lasciarlo partire per Barcellona. Una linea morbida dopo il muro contro muro delle settimane precedenti e l'incontro tutt'altro che positivo avvenuto durante le vacanze, con il giocatore rientrato di proposito da Ibiza per parlare con Al Khelaifi.



Due le opzioni possibili: secondo Mundo Deportivo Verratti lascerà che il Barcellona si faccia avanti per presentare un'offerta ufficiale al Psg, secondo Sport i catalani aspettano che il giocatore riesca a far breccia nel cuore di Al Khelaifi, tralasciando il discorso economico e facendogli capire che il suo sogno di calciatore è sempre stato quello di giocare a Barcellona. Resta da capire se la strategia funzionerà.