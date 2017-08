Barcellona, ufficiale Paulinho per 40 milioni di euro

Il Barcellona batte il primo colpo sul mercato e comincia a re-investire i 222 milioni di euro incassati dal Paris Saint Germain per Neymar. Il club blaugrana ha ufficializzato Paulinho, il centrocampista arriva dal Guangzhou Evergrande per 40 milioni di euro (il costo della clausola che avevano messo i cinesi) e avrà a sua volta una clausola: 120 milioni di euro. Sarà la seconda avventura europea per il brasiliano 29enne che dal 2013 al 2015 aveva giocato al Tottenham.



Intanto il Barça continua a lavorare anche per Coutinho, l'accordo con il Liverpool non c'è ancora ma è significativa l'esclusione del brasiliano dalla lista dei convocati di Klopp per il playoff di Champions League contro l'Hoffenheim (domani alle 20:45 diretta su Premium Sport HD).