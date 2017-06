Barcellona, ufficiale il rinnovo di Neymar: clausola da 250 mln, ma prenderà meno di Messi

Dopo mesi di trattative serrate, al Camp Nou è finalmente arrivato il giorno della firma sul rinnovo del contratto di Neymar. L'attaccante brasiliano ha firmato col Barcellona fino al 2021 e nei prossimi anni guadagnerà 15 milioni di euro a stagione (che con in bonus possono salire fino a 25). Alzata anche la clausola rescissoria, che passa da 190 a 200 milioni per il primo anno, 222 per il secondo e 250 dal terzo in poi.

"Sono molto felice di rinnovare con il Barça, qua mi sento a casa", le parole del brasiliano al canale ufficiale del club. "Prima di venire qua sapevo che il Barcellona era una grandissima squadra, i giocatori sono incredibili e questo, da fuori, mi ha convinto a venire qua. Però entrare nello spogliatoio e vedere che i giocatori sono umili, sono diventati miei colleghi e poi amici, per me è stata una sorpresa e tutto ciò mi ha agevolato l'inserimento nel club".

Nonostante il rinnovo milionario, Neymar resta comunque solo il secondo stipendio in casa Barcellona, dove Lionel Messi solo di ingaggio guadagna 22 milioni (più ricchi bonus).