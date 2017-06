Barcellona tra Dybala e Griezmann: pronto il grande colpo

Messi-Neymar-Suarez e dalla panchina uno tra Dybala e Griezmann. Non si tratta di una squadra da videogioco, ma dell'attacco che potrebbe ritrovarsi a disposizione il futuro allenatore del Barcellona (con Massimiliano Allegri c'è già stato più di un contatto) nella prossima stagione.

Secondo il Mundodeportivo, infatti, il club catalano sarebbe già al lavoro per acquistare un grandissimo attaccante in estate. Dopo diverse valutazione la rosa dei candidati si sarebbe ridotta a due nomi e in corsa ci sarebbero due vere e proprie stelle come Dybala e Griezmann. La Joya piacerebbe molto a Messi, uno che dalle parti di Barcellona conta parecchio. Il rinnovo con la Juventus, nonostante l'ottimismo delle parti, continua a non arrivare e tra il club spagnolo e l'entourage del giocatore argentino - scrive il quotidiano spagnolo - ci sarebbero stati già dei contatti.

Le Petit Diable, invece, sarebbe la prima scelta della dirigenza blaugrana, che in questi anni di Liga ha potuto ammirarlo da vicino e ritiene che il 26enne francese abbia tutte le caratteristiche per integrarsi al meglio nel progetto. Il cartellino dell'attaccante dell'Atletico Madrid vale circa 100 milioni (ma non sarebbe un grosso problema), il diretto interessato dal canto suo ha già fatto sapere che non rifiuterebbe: "Barça o Real Madrid? Perchè no? Sarebbe un sogno arrivare nei migliori club d'Europa...".