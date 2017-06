Barcellona, Suarez rinnova fino al 2021 con la maxi-clausola

Mesi di rinnovi per il Barcellona: a due mesi esatti dal nuovo contratto di Neymar (siglato il 15 ottobre), arriva anche l'annuncio ufficiale dell'accordo con Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano giocherà altre cinque stagioni in blaugrana, nuova scadenza quindi 2021 ma spunta anche una super-clausola di rescissione: 200 milioni di euro, come riporta il comunicato del club. Per completare il trio offensivo, manca solo il rinnovo per Lionel Messi: appuntamento al 2017?