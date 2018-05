Barcellona, Suarez: "Orgogliosi dell'arrivo di Griezmann"

Da tempo il Barcellona ha messo nel mirino Antoine Griezmann: a dicembre l'Atletico Madrid aveva denunciato i blaugrana alla Fifa per i contatti con l'attaccante della Nazionale francese ma a quanto pare i catalani ora hanno fatto un passo in più, forse decisivo.



Lo si evince dalle dichiarazioni di Luis Suarez a Radio Rincon: "Siamo orgogliosi che arrivino giocatori di qualità come Antoine e come nei mesi scorsi Coutinho e Dembelé".



La punta uruguaiana pronuncia frasi inequivocabili: "Gioca e lotta da anni ad altissimi livelli, è il leader dell'attacco di una squadra come l'Atletico e qui sarà il benvenuto. Non arriva per togliere il posto a qualcuno, ma con l'ambizione di vincere trofei importanti con la migliore squadra del mondo". Non resta che attendere le prossime settimane per vedere se i campioni di Spagna metteranno davvero a segno questo grande colpo di mercato.