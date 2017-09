Barcellona, spunta una mail del rinnovo di Iniesta

Nuova puntata sull'intrigo del rinnovo di contratto (in scadenza 2018) di Andres Iniesta con il Barcellona: Bartomeu aveva rivelato un principio d'accordo con lo spagnolo, il giocatore aveva pubblicamente smentito mentre Juventus, Psg e Manchester City fanno un pensierino per averlo a costo zero tra meno di un anno.



Il Mundo Deportivo svela un retroscena: il 5 agosto il Barça aveva ricevuto una mail dal procuratore di Iniesta in cui confermava l'accettazione della proposta del rinnovo di contratto. Ma il capitano blaugrana non ha mai sottoscritto quel documento, lasciando la situazione in sospeso. Una conferma delle posizioni ufficiali riferite da Bartomeu e Don Andres ma nessun passo in avanti sulla trattativa.