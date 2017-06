Barcellona, spunta l'idea Caceres per la sostituzione di Vidal

Potrebbe esserci una nuova puntata nella telenovela Caceres. Secondo quanto riferisce El Mundo Deportivo il Barcellona starebbe infatti pensando al difensore uruguaiano per sostituire Aleix Vidal, infortunatosi alla caviglia destra nel corso della partita contro l'Alaves. L'ex giocatore della Juventus sembrava a un passo dal Southampton e tuttavia la firma con il club inglese non è ancora arrivata e l'idea di giocare di nuovo con la maglia blaugrana spingerebbe Caceres verso la Spagna.



Non va dimenticato che il jolly difensivo aveva superato le visite mediche con il Milan ma non aveva ritenuto congrua la proposta economica della società di via Aldo Rossi. Ora l'ennesimo capitolo di questo intrigo di mercato.