Barcellona, sms a Coutinho: "Ci risentiamo"

Il Barcellona ci ha provato fino all'ultimo ma alla fine non è riuscito a tesserare Philippe Coutinho dal Liverpool. Un matrimonio, però, che potrebbe essere solo rimandato: come ricostruito dal nostro Andersinho Marques, infatti, il club blaugrana avrebbe fatto pervenire un sms al brasiliano per tirargli sul il morale. "Ci dispiace amico, abbiamo cercato di portarti qui ma il Liverpool non ce lo ha permesso. Ci sentiamo presto!", pressapoco questo il testo che non lascia molti dubbi: l'anno prossimo il Barça ci riproverà.



Intanto emerge un retroscena sulla trattativa saltata: "Il Liverpool ci ha chiesto 200 milioni di euro. Logicamente abbiamo deciso che non avremmo concluso l'operazione. È la dimostrazione che questo nuovo modo di intendere il calcio non si sposa con club di 155 mila soci". A parlare è Albert Soler, uno dei dirigenti del club catalano accusato dai suoi stessi tifosi di un mercato fallimentare.



"Il mondo del calcio - ha tuonato Soler - sta cambiando. Prima erano i club tradizionali i leader del mercato, ora gli attori principali sono i multimilionari, i gruppi di investimento e gli Stati. Se Robert (il d.s. Fernandez, n.d.r.) e io avessimo acquistato due giocatori per 270 milioni, avremmo di sicuro superato questa linea di irresponsabilità e non l'abbiamo fatto, non supereremo linee che mettono a rischio più di cento anni di storia".



"La linea è quella di non mettere a rischio il patrimonio e la sosteniblità economica del club. Siamo in un mercato nel quale sono stati pagati fino a 50 milioni per un portiere. Qualcosa di impensabile. Ci sono società che mettono in dubbio le norme dell'Uefa (riferimento al Psg, n.d.r.), noi non lo faremo. Gli organismi internazionali facciamo una seria riflessione. Neymar? Non sapevamo nulla. Abbiamo saputo tutto il 19 luglio e abbiamo cominciato a muoverci. Per il rinnovo di Messi non ci sono problemi: non avremmo fatto l'annuncio se non ci fosse stato l'accordo da entrambe le parti".