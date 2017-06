Barcellona-Rakitic fino al 2021: clausola da 125 milioni

Barcellona e Ivan Rakitic insieme fino al 2021: dopo l'impresa leggendaria col Psg, il croato festeggia con il rinnovo del contratto. Ad annunciarlo è stato il club con una nota sul proprio sito in cui ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista croato per prolungare il matrimonio per altri due anni (l'attuale scadeva nel 2019) con una clausola di 125 milioni.



Rakitic, 29 anni, è arrivato al Barcellona nell'estate del 2014 proveniente dal Siviglia. Conta 145 presenze ufficiali, con 23 gol: 6 li ha segnati nella stagione in corso dove però il suo apporto complessivo è sensibilmente diminuito, tanto che spesso Luis Enrique l'ha mandato in panchina. A gennaio, infatti, sembrava imminente la rottura e la stessa Juve si era interessata al giocatore. Poi fu lo stesso Rakitic a smentire affermando che si sarebbe buttato da un ponte per Luis Enrique. Ora è tutto risolto e Rakitic ha giocato titolare col Psg dopo l'esclusione nella gara d'andata: il rinnovo dimostra la fiducia del club.