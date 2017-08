Barcellona, preso Mina. Ed è vicino anche Di Maria

Qualcosa si muove attorno al Barcellona. Lo "scippo" di Neymar e la sconfitta in Supercoppa spagnola hanno segnato in modo negativo l'inizio stagione dei blaugrana che stanno cercando di riorganizzare le idee per cercare di spezzare il dominio del Real Madrid. Dei 222 milioni di euro incassati, 40 sono usciti per Paulinho, ora Valverde avrà due rinforzi anche nelle altre zone del campo.



Secondo Sport, il Barça ha tesserato Yerry Mina: il difensore colombiano del Palmeiras era stato opzionato e gli spagnoli hanno deciso di far valere la clausola di nove milioni di euro. Il 22enne, però, arriverà solo a gennaio dopo la fine del Brasileirao. Sistemati difesa e centrocampo, si passa all'attacco.



Il The Sun è certo: il prescelto è Angel Di Maria. Viste le difficoltà ad arrivare a Coutinho, il Barcellona riporterà il Fideo nella Liga (aveva giocato nel Real dal 2010 al 2014) per una cifra vicina ai 60 milioni di euro anche se in Spagna sono convinti che sia una mossa di depistaggio per mettere ancora più pressione sul Liverpool. Dal canto suo, l'argentino sarebbe ben contento di abbracciare Messi anche perché ha paura che gli spazi al Psg diventeranno ancora meno con l'eventuale arrivo di Mbappé.