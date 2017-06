Barcellona, Pjanic piano B se non arriva Verratti

L'interesse del Barcellona per Miralem Pjanic risale, a quanto pare, alla notte dei tempi. Fuor di metafora, stando alle rivelazioni del Mundo Deportivo, Txiki Beguiristain si innamorò dell'attuale centrocampista della Juve quando giocava ancora al Lione e, nel 2008-09, affrontò i catalani in Champions League. In realtà in quel doppio confronto il bosniaco giocò appena un minuto nella gara d'andata, ma i dirigenti del Barça lo avevano già messo nel mirino. Adesso c'è stato un ritorno di fiamma e il merito è tutto di Allegri.



Pjanic è il piano B del Barcellona nel caso in cui non dovesse riuscire a strappare Marco Verratti al Psg. Il regista italiano è la priorità assoluta, ma non sarà facile convincere i francesi a lasciarlo andare, anche se la volontà del centrocampista è piuttosto chiara. Se Pjanic adesso è tornato tra gli obiettivi del Barça, è perché ha dimostrato di poter giocare bene anche davanti alla difesa e di aver imparato ad essere determinante anche nella fase difensiva. Per lo stesso motivo, ovviamente, difficilmente i bianconeri se ne priveranno dopo una sola stagione...