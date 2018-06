Barcellona, Pjanic in città: "la Juve vede Milinkovic"

Da tempo il Barcellona è alla ricerca dell'erede di Andres Iniesta ed è ormai chiaro che i dirigenti blaugrana, ancora scottati per il gran rifiuto di Griezmann, hanno scelto Miralem Pjanic. Per questo motivo la presenza del giocatore bosniaco nella città catalana ha scatenato un vero e proprio polverone di mercato, sollevato dal quotidiano 'Sport', che scrive che il centrocampista della Juventus è stato avvisato all'aeroporto insieme al figlio Edin che indossava la maglia blaugrana numero 10 di Lionel Messi.

Pjanic era a Barcellona in attesa di partire per Ibiza, dove passerà le vacanze, ma secondo il quotidiano catalano non è affatto escluso che abbia approfittato delle poche ore trascorse in città per incontrare i dirigenti blaugrana. D'altronde che quella catalana sia una destinazione gradita per il giocatore non è mistero, lo ha confermato anche il suo agente, Becker, che ha definito Pjanic "lusingato". La Juventus però non farà sconti, Marotta ha fissato il prezzo a 80 milioni e non scenderà: con quella cifra i bianconeri farebbero infatti una ricca plusvalenza (Pjanic fu pagato 30 milioni) e otterrebbero le risorse necessarie per dare l'assalto al sostituto dell'ex Roma.

Il nome più caldo è sempre lo stesso, quello di Milinkovic Savic, che proprio ieri, al termine di Serbia-Svizzera, si è lasciato scappare un eloquente sorriso sull'ipotesi Juventus: "Posso sorridere, ma ripeto: penso a stare qui, poi vedremo cosa faccio". Intanto i campioni d'Italia pensano a ritoccare la difesa, anche perché secondo 'Tuttosport', davanti a offerte concrete, potrebbero partire sia Benatia sia Rugani. Restano quindi nel mirino l'esperto Godin e il giovane De Ligt.