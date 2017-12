Barcellona, per Messi 85 milioni di bonus alla firma del rinnovo

Sono passati oltre tre mesi dall'annuncio ufficiale del Barcellona sul raggiunto accordo con Leo Messi per il rinnovo di contratto in scadenza 2018 ma la firma sul nuovo contratto non è ancora arrivata. E se il Manchester City continua a sperare, facendo sapere alla Pulce che le porte della Premier League sono aperte ad ogni costo, dalla Spagna arrivano nuovi dettagli sulle cifre finora tenute nascoste dai blaugrana.



Business Insider racconta di un bonus alla firma del contratto pari a ben 85 milioni di euro, seppur comprensivi del nuovo ingaggio (35-40 milioni l'anno fino al 2022).



Soldi che costringeranno il Barça ad accelerare la crescita dei ricavi commerciali visto l'impatto su un bilancio che sarà già gravato dall'aumento delle spese per il personale tesserato. I dirigenti spagnoli punteranno tutto sui nuovi diritti tv europei e sulle sponsorizzazioni relativi alle maglie d'allenamento e al nuovo complesso sportivo in costruzione (Espai Barça).