Barcellona, Neymar ha rifiutato offerta monstre del Real Madrid: 72 milioni di ingaggio

Una clamorosa indiscrezione di mercato arriva dalla Spagna. Il Real ha fatto recapitare nel recente passato un'offerta monstre con un ingaggio da 72 milioni di euro a Neymar, quando il brasiliano stava trattando ancora il rinnovo di contratto col Barcellona, per portarlo al Santiago Bernabeu. Lo rivela il catalano El Mundo Deportivo aggiungendo che l'operazione non andò a buon fine per la volontà del giocatore brasiliano di restare in maglia blaugrana. A tutti gli effetti una prova di grande fedeltà.



"Nel passato - scrive il quotidiano iberico - Neymar ha respinto diverse offerte arrivategli da Real Madrid, Manchester United e Psg. Anche il City si era fatto sotto ma l'entourage del brasiliano scoraggiò da subito qualunque iniziativa". E il Real arrivò ad offrire 72 milioni di euro al giocatore (40 milioni di ingaggio più 32 milioni di bonus alla firma), mentre il club francese sarebbe arrivato addirittura a 80 complessivi (40 più 40). Per adesso tutti dovranno mettersi il cuore in pace visto che Neymar ha firmato pochi mesi fa il rinnovo col Barcellona fino al 2021 a 'soli' 15 milioni netti a stagione e con una clausola rescissoria di 250 milioni.