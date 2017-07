Barcellona, "Neymar ha detto sì al Psg"

Il passaggio al Paris Saint Germain di Neymar si fa sempre più concreto. Dopo il rinnovo contrattuale di Messi, il presidente blaugrana Bartomeu pensava di aver sistemato la questione più urgente. Non si immaginava, però, che da Parigi potessero pensare di puntare il mirino sul brasiliano, vincolato sì da un contratto col Barcellona per i prossimi quattro anni, ma non da una clausola rescissoria quasi inattaccabile.

Duecentoventidue milioni sono infatti per la proprietà qatariota una cifra sui cui ragionare, a differenza di Mbappè (il Monaco ha chiesto alla Fifa di intervenire perché alcuni club avrebbero contattato l'entourage del francese senza passare dal club) i parigini dovrebbero soltanto accordarsi col giocatore e pagare al Barcellona l'intero ammontare della clausola.



Radio Catalunya sostiene addirittura che il brasiliano sia al 95% già un giocatore del Psg mentre secondo Le Parisien, O' Ney avrebbe già comunicato ai compagni di squadra di aver accettato l'offerta parigina. Sport cerca di stabilire le tempistiche: i vicecampioni di Francia pagherebbero la clausola entro mercoledì, i giocatori del Barça sarebbero al lavoro per convincerlo a non andare. Neymar, intanto, su Instagram ha postato una foto criptica: l'espressione e l'emoticon riflessivi comunicano che il brasiliano ci sta davvero pensando su.

Il Barcellona non si vuole far trovare impreparato: se Neymar parte, l'erede è Dybala. Da un brasiliano a un argentino, l'erede di Messi insieme a Leo: per Mundo Deportivo nel contratto della Joya ci sarebbe una clausola pro-Barça di circa 110-120 milioni di euro. In questo giro di soldi da far girare la testa, la Juventus poi virerebbe su Alexis Sanchez. Fantamercato? Non ditelo a Parigi...