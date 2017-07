Barcellona, Neymar ha comunicato il suo addio

Real Madrid-Barcellona di International Champions Cup, il primo Clasico della stagione, potrebbe essere l'ultima partita di Neymar con la maglia blaugrana e ora anche i compagni di squadra del brasiliano vogliono che il caso si risolva al più presto.



Nella conferenza stampa pre-match, Iniesta e Suarez in coro hanno espresso lo stesso concetto: "Neymar faccia chiarezza al più presto per il bene suo e della squadra". Il centrocampista spagnolo, uno dei leader dello spogliatoio, non ha nascosto la situazione: "Sarebbe bello che restasse, vale più dei 200 milioni che pagherebbero per averlo ma è una scelta personale quindi Ney deve esporsi".



I segnali in arrivo da Francia e Spagna convergono. Sport parla di "trasferimento imminente" e anche in casa Barça sembrano rassegnati, come tesimoniano le parole del presidente Bartomeu: "Tutti vogliamo che Neymar resti ma se alla fine andrà via, il Psg dovrà pagare i 222 milioni fino all'ultimo euro. Nel caso, rafforzeremo la squadra". Anche il Mundo Deportivo non lascia speranze: "Giovedì, il giorno della rissa con Semedo, Neymar ha comunicato ai compagni che sarebbe ndato al Psg".