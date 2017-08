Barcellona, Messi "ufficializza" Neymar-Psg: "Buona fortuna"

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos Tkm Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi) in data: 2 Ago 2017 alle ore 06:05 PDT

"E' stato un grande onore condividere con te questi anni, amico. Buona fortuna per una nuova fase della tua vita". Con queste due semplici frasi di saluto affidate a Instagram, Leo Messi ha di fatto ufficializzato l'affare del secolo. Ormai non ci sono più dubbi, Neymar andrà al Psg per 222 milioni di euro e il Barcellona perderà uno dei tre moschettieri che in questi anni hanno incantato il mondo. Chi prenderanno i blaugrana per sostituire il brasiliano? Il mercato si incendia!