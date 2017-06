Barcellona, Messi rifiuta la prima offerta di rinnovo

Lionel Messi dice no a 30-35 milioni di euro all'anno. Le trattative per il rinnovo di contratto della Pulce procedono serrate ma da parte del giocatore, secondo As, è arrivato un rifiuto alla prima proposta ufficiale del Barcellona per prolungare l'accordo che scadrà il 30 giugno 2018. Messi non ha fretta di firmare, vuole prendersi tutto il tempo possibile, forte delle richieste che non mancano e di una forma che non accenna a calare.



Nonostante questo no, in casa blaugrana non filtra pessimismo. Lo stesso Jorge Messi, padre del fuoriclasse argentino che ne cura gli affari, ha recentemente affermato che non ci saranno problemi sul rinnovo, la richiesta è fino al 2022. Semplicemente, non c'è fretta: soprattutto dopo i rinnovi di Suarez e Neymar che comunque coprono adeguatamente il reparto offensivo futuro del Barcellona.