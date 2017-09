Barcellona, Messi non firma: ha il "mal di pancia"

Questione di firma che non arriva e che dopo il caso Neymar scatena il giallo Messi. Perché, se da mesi c'è accordo totale tra l'argentino e il Barcellona sul rinnovo del contratto, le parti non lo annunciano? "Se qualcuno ha quei 300 milioni a disposizione e desidera spenderli, allora è possibile acquistare Messi". Le parole di Guardiola e i rumors provenienti da Manchester su un incontro tra la dirigenza City e l'entourage della Pulce, alimentano il caso. Ma cosa c'è di certo?



Innanzitutto chiariamo: Messi almeno per questa stagione non lascerà Barcellona. Semmai, più che di caso Messi, bisognerebbe parlare di inquietudine Messi. L'argentino, in continuo silenzio sull'argomento rinnovo, è alla finestra, nel senso che, dopo la cessione di Neymar, ritiene che questo non sia il momento più adatto per firmare: lo hanno già fatto, ed è questa la novità emersa nelle ultime ore, i legali del Barcellona e suo padre Jorge, che gli fa da agente. Sul nuovo contratto, però, manca il "nero su bianco" più importante: quello del giocatore.



Messi, infastidito dal ciclo vincente del Real Madrid di Cristiano Ronaldo, vuole capire quali siano le strategie del Barcellona, e verificare in concreto se il club metterà in pratica un piano di rafforzamento della squadra. Solo allora firmerà anche lui. Il Barcellona, però, sta incontrando grandi difficoltà negli acquisti di Coutinho e Dembelè, anche se il club, impegnato nel mercato, sostiene che non ci sono problemi con Messi e che stia cercando una data che, con atto adeguato annesso, possa concentrare l'attenzione di tutti i media.



Quando? Filtra che le prime date utili siano dopo gli impegni di Messi con l'Argentina e la prima giornata di Champions, quindi dopo la metà di settembre. Tempo utile anche per la Pulce per capire come sul campo sta andando il Barcellona. Se per quel periodo non ci sarà la firma, allora si potrebbe cominciare davvero a parlare di caso Messi.