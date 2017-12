Barcellona, Messi non firma e Guardiola spera ancora

Lionel Messi, che fine ha fatto la firma sul rinnovo? La domanda è lecita dopo l'annuncio trionfante del Barcellona, datato 5 luglio, in cui si comunicava l'accordo fino al 2021 tra club e Pulce, che avrebbe messo nero su bianco entro l'inizio della nuova stagione. Oltre tre mesi dopo, quella firma non è ancora arrivata: perché?



Secondo As, le nubi dietro ai tentennamenti estivi non si sono ancora del tutto diradate, l'argentino ora sarebbe concentrato sulla qualificazione ai Mondiali e c'è ancora il Manchester City che lavora sottotraccia. L'ottimo avvio di stagione e il rinnovo - quello sì ufficiale - di Iniesta sono ottime notizie per i blaugrana dopo un pre-campionato difficile, fatto di partenze dolorose (Neymar), acquisti sfumati (Coutinho) e rimpiazzi non graditissimi alla piazza (Paulinho). E anche Messi si sarebbe rassenerato, visti i dubbi sull'operato di Bartomeu.



Ma il Manchester City rimane alla finestra, Pep Guardiola spera ancora di abbracciare il suo pupillo e aspetta buone nuove. A maggior ragione se la firma sul rinnovo di contratto non arriverà. Gli inglesi sono pronti a stanziare 400 milioni di euro, tutti per il giocatore visto che l'attuale contratto scade a giugno. Fantamercato? Si diceva anche di Neymar...