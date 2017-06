Barcellona-Messi, 35 milioni all'anno per il rinnovo

Trentacinque milioni all'anno, quasi tre milioni al mese o se preferite 100mila euro al giorno. È un contratto faraonico quello che Leo Messi aspetta di firmare quando sarà finita l'estenuante trattativa con il Barcellona. Le cifre, rivelate anche da Marca (ma in passato rese note anche dai quotidiani catalani) sono quelle che metterà sul piatto il club, disposto dunque ad offrire un sostanziale aumento dell'ingaggio al proprio giocatore simbolo che oggi guadagna 24 milioni netti a stagione e dunque, quando arriverà a superare i 30 anni (li compirà a giugno) prenderò quasi il 50% in più.



Il riconoscimento al valore immenso di Messi arriverebbe in una stagione contraddittoria più per il Barça che per lui: a un passo dall'eliminazione dalla Champions, i blaugrana sono al momento in testa in campionato, ma con una partita in più del Real Madrid. Messi, però, non ha quasi mai smesso di segnare, soprattutto nelle ultime gare, quando con 8 centri in 6 partite è arrivato a 23 (in 23 presenze). Così ha raggiunto la media di 1 gol a partita consolidando il primato in classifica nella Scarpa d'oro.