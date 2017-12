Barcellona, Mascherano verso la risoluzione

Javier Mascherano e Barcellona vanno verso la risoluzione": lo scrive Marca secondo cui le parti "non vogliono dare il via a una soap opera" e cercheranno di risolvere nel migliore dei modi un rapporto iniziato nel 2010. Il giocatore argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2018, ma vuole giocare di più in vista del Mondiale in Russia, che sarà l'ultima grande passerella per il classe '84 ex River Plate.



Il centrocampista argentino ha fatto sapere di voler lasciare il club blaugrana già a gennaio: lui è uno dei quattro capitani della squadra, vuole giocare ma ha anche capito che il Barcellona non è in grado di garantirgli il minutaggio che lui vorrebbe, visto che il tecnico Valverde gli preferisce perfino l'ex romanista Vermaelen.



In altre circostanze, Mascherano avrebbe potuto aspettare fino all'estate, ma nell'anno della Coppa del Mondo le esigenze sono diverse. Il Barcellona sta valutando la richiesta del giocatore e ha promesso di dare una risposta il prima possibile. In ogni caso, l'argentino partirà solo se il club blaugrana avrà trovato un'alternativa (si parla del brasiliano Arthur, centrocampista del Gremio di Porto Alegre).



A differenza di altri casi, la situazione non è qualcosa che può essere risolta con un miglioramento di stipendio, l'unica cosa che potrebbe convincere 'El Jefecito' a rimanere a Barcellona sarebbe una maggiore presenza in campo, cosa che il Barça non può promettere, né il giocatore aspetta. Detto che in passato a cercare Mascherano era stata la Juventus, ora sembra possibile che possa tornare al River.