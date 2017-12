Barcellona, Mascherano va all'Hebei Fortune

La voce era nell'aria da qualche settimana, ora Sport la rende in qualche modo ufficiale: Javier Mascherano a gennaio lascerà il Barcellona per abbracciare una nuova avventura. L'argentino, visto lo scarso minutaggio riservatogli da Valverde, ha paura di perdere il Mondiale russo e vuole giocare con continuità: l'Hebei Fortune in Cina lo aspetta a braccia aperte, i blaugrana non vogliono alzare muri visto il rapporto con una delle sue colonne.



Secondo il quotidiano catalano il club cinese (allenato da Pellegrini e con Lavezzi e Gervinho in rosa) verserà sei milioni di euro al Barcellona e sette netti al giocatore, che in blaugrana potrebbe essere sostituito da Yerri Mina del Palmeiras.