Barcellona, Iniesta verso la Cina: "Decido entro il 30 aprile"

La data di scadenza l'ha fissata lui stessa, dandosi una sorta di ultimatum: "Deciderò entro il 30 aprile. Le opzioni sono due: continuare al Barcellona o andare via". Andrés Iniesta, al termine della partita col Chelsea ha portato i blaugrana ai quarti di Champions, non ha giurato amore eterno alla propria squadra. Anzi, secondo Mundo Deportivo avrebbe già scelto: andrà in Cina.



"Conoscerete la mia decisione dopo che avrò parlato con il club, sarà la più onesta possibile". A maggio Iniesta compirà 34 anni e anche in questa stagione, magari senza giocare tutte le partite come un tempo, sta dimostrando il suo enorme talento. Ma stando a quanto rivela il quotidiano sportivo principale di Barcellona, non si farà sfuggire l'occasione di firmare un contratto faraonico, biennale o triennale. Tra i club interessati c'è anche il Tianjin Quanjian, l'ex squadra di Cannavaro ora allenata da Paulo Sousa. Qualche mese fa c'era stata anche una voce che lo accostava alla Juve, ma secondo Mundo Deportivo, c'è solo la Cina nel futuro di Don Andrés.