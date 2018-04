Barcellona, Iniesta verso l'addio: "Andrà al Tianjin Quanjian"

"Un'eliminazione molto dolorosa perché nessuno si aspettava la rimonta. La mia ultima in Champions? Sì, è una possibilità e questo mi fa ancora più male". Al termine della partita contro la Roma Andres Iniesta, in un'intervista a Tv3, ha espolicitamente aperto a un addio al Barcellona a fine stagione.



Il centrocampista 33enne lo scorso ottobre ha firmato con i bluagrana un rinnovo 'a vita' ma da tempo si rincorrono le voci su un trasferimento in Cina. Nello specifico, secondo Catalunya Radio, il futuro del mediano sarà al Tianjin Quanjian (allenato da Paulo Sousa) che potrebbe mettere sul piatto la bellezza di 37 milioni di euro lordi.



Se così fosse la massima competizione europea per club perderebbe una delle sue stelle migliori, capace di conquistare il trofeo quattro volte negli ultimi dodici anni con la maglia blaugrana.