Barcellona, Iniesta non si allena: un nuovo caso Neymar all'orizzonte?

Andres Iniesta non è presente all'allenamento che il Barcellona sta svolgendo in vista della finale di andata della Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid in programma al Camp Nou domenica sera. Il centrocampista ha saltato la sessione di lavoro con il permesso del tecnico Valverde secondo quanto riferisce il club spagnolo. Fin qui nulla di particolarmente strano, se non fosse che l'ultimo giocatore ad essere assente ad un allenamento blaugrana (sempre con il permesso di Valverde) è stato Neymar, prima del suo passaggio al Psg.



Ecco perché si stanno scatenando diverse voci di mercato che vorrebbero il centrocampista lontano dalla Catalogna. Del resto il 33enne ha il contratto in scadenza nel 2018 e negli ultimi mesi ha espresso diversi dubbi sul rinnovo e quindi sulla permanenza al Barça. Al momento non ci sono riscontri su un eventuale 'caso' pronto a scoppiare: non va dimenticato però che il mediano è stato spesso accostato alla Juventus e all'Al-Sadd dove gioca il suo grande amico Xavi.