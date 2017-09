Barcellona, Iniesta: "Non ci siamo ancora con il rinnovo"

Andres Iniesta è tornato a parlare della situazione contrattuale con il Barcellona: il capitano è in scadenza 2018 e non ha ancora rinnovato. Nei giorni scorsi il presidente Bartomeu aveva espresso forte ottimismo ma il giocatore aveva smentito: "Quando si parla di principio di accordo significa che è già tutto fatto ma non è così: non posso confermare nulla".



Così Iniesta - su cui Juventus, Psg e Manchester City farebbero volentieri un pensierino - dopo il 5-0 all'Espanyol: "Non so quando prenderò una decisione perché in questo momento non ci penso, penso solo a giocare. Deciderò con il cuore, il fisico e la testa. Questa è casa mia ma vedremo cosa succederà: se rimarrò o meno, non ci saranno problemi con il club".



Lo spagnolo ha anche precisato la sua risposta a Bartomeu: "Non volevo contraddire il presidente ma spiegare la mia situazione con chiarezza. Parlerò con lui perché nessuna decisione personale potrà anteporsi al bene del club anche se so che in tanti hanno usato le mie parole per gettare benzina sul fuoco".