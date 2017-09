Barcellona, Iniesta nega l'accordo per il rinnovo

"No". Due sole lettere ma così nette da far capire il concetto. Andres Iniesta ha risposto così a un inviato di Deportes Cuatro che gli aveva chiesto se il rinnovo del contratto con il Barcellona era vicino come affermato da Josep Bartomeu.



Il presidente blaugrana, a Mundo Deportivo, aveva dichiarato: "Stiamo lavorando anche Iniesta, c'è un principio d'accordo. Ci piacerebbe che finisse la sua carriera qui visto quello che ha realizzato con il Barcellona in questi anni. È un giocatore esempio, non solo per i barcellonisti ma per tutti".



I giochi sul futuro del centrocampista sono quindi aperti. La scadenza del contratto rimane 2018, a giugno potrebbe liberarsi a costo zero: la Juventus studia un colpo alla Pirlo ma una situazione così ingolosirebbe qualsiasi top club europeo. La corsa è aperta.