Barcellona, i dettagli dell'offerta per Coutinho da Football Leaks

Philippe Coutinho alla fine è rimasto al Liverpool ma i tentativi del Barcellona erano veri e, soprattutto, tremendamente concreti. Lo dimostrano alcuni documenti rintracciati da Football Leaks e i cui dettagli sono stati pubblicati da Der Spiegel: nella bozza di contratto, venti pagine datate 31 agosto (quando ancora i blaugrana speravano di piazzare il colpo), si parla di un quinquennale da 115 milioni di euro complessivi per il trequartista brasiliano oltre a una commissione per il suo agente da 10 milioni se il prezzo da pagare per il cartellino non avesse superato i 100 milioni.



La prima offerta arriva il 20 luglio ma il ds degli inglesi risponde gentilmente seppur con fermezza: "Coutinho non è in vendita per nessun prezzo ed ha anche rinnovato il contratto di recente". Ad inizio agosto seconda proposta del Barça, 90 milioni di euro più 40 di bonus, ma uguale risposta: "Vi prego di smetterla di mostrare interesse per Philippe, sia in pubblico che in privato. Nessuna offerta potrà farci cambiare idea".