Barcellona, Griezmann sarà il primo acquisto del 2018/19

La partenza di Neymar ha sconvolto il mondo Barcellona ma anche scatenato una contro-reazione a suon di milioni di euro: dopo Paulinho, Dembélé, Coutinho e Yerry Mina, i blaugrana hanno un colpo in canna per la prossima estate. Se secondo Mundo Deportivo è partita l'operazione GR7 (per fare il verso a Cristiano Ronaldo), Sport dà già tutto per fatto: Antoine Griezmann sarà agli ordini di Valverde a partire da luglio 2018.



Barcellona e attaccante hanno già sottoscritto un pre-accordo vincolante: se una delle parti si tirerà indietro, dovrà pagare all'altra una penale. Ma niente sembra poter far saltare l'affare anche perché il presidente blaugrana Bartomeu è un grande estimatore del francese tanto da aver seguito in prima persona l'operazione. Un indizio in più? Coutinho rinuncerà al "suo" 7, vestendo la maglia numero 14, proprio per lasciarla libera al nuovo acquisto.



Griezmann ha una clausola da 100 milioni di euro anche se il Barça punta a trattarne il prezzo: obiettivo difficile visto che i buoni rapporti degli ultimi anni con l'Atletico Madrid - vedi l'affare Arda Turan - sono stati rovinati dalla dennuncia dei Colchoneros alla Fifa contro i blaugrana proprio per i contatti con l'attaccante. Sport ricorda che l'annuncio potrebbe arrivare durante il Mondiale e la presentazione subito dopo la fine della rassegna.