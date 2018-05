Barcellona-Griezmann, è fatta: "Bartomeu l'ha detto a Cerezo"

"Il destino di Antoine Griezmann è sempre più legato al Barcellona". Si apre così l'articolo che Mundo Deportivo dedica al primo grande affare dell'anno: secondo Cadena Ser e Cadena Cope, due delle più importanti radio spagnole, il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu avrebbe già comunicato ad Enrique Cerezo, numero uno dell'Atletico Madrid, che pagheranno la clausola da 100 milioni di euro dopo il primo luglio per acquistare l'attaccante francese. I due club hanno smentito, come è naturale che avvenga, visto che i colchoneros hanno ancora la finale di Europa League da giocare, ma nei giorni scorsi Bartomeu aveva ammesso i contatti con l'entourage del giocatore.



Dopo aver già preso Dembelé ad agosto, ricavandone un rendimento quasi inesistente a causa dell'infortunio che ha subito fermato l'ala arrivata dal Dortmund, e aver portato in Spagna Coutinho a gennaio, senza però che il trequartista brasiliano potesse giocare in Champions, il Barcellona si è mosso in anticipo per rinforzare l'attacco indebolito dalla partenza di Neymar della scorsa estate.



L'obiettivi è tornare competitivi ai massimi livelli in Europa dopo due eliminazioni consecutive ai quarti di finale, entrambe contro club italiani, la Juventus nella passata stagione e la Roma quest'anno.