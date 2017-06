Barcellona, Fernandez chiude ad Allegri: "Non sarà lui il nostro tecnico"

Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo del possibile approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Barcellona, che a fine stagione dirà addio a Luis Enrique. Il tecnico della Juventus, prossimo avversario dei catalani in Champions League, è stato accostato con insistenza anche all'Arsenal, ma negli ultimi giorni sembrava che il club blaugrana fosse in netto vantaggio (contatti avviati, proposta di un triennale da 8,5 milioni a stagione sono le voci che circolano) e invece proprio da Barcellona è arrivata la smentita.

Intervistato da 'Cadena Ser', il ds dei catalani, Robert Fernandez, ha di fatto escluso la possibilità che Allegri possa arrivare in Spagna: "Non sarà lui il nostro allenatore, non c'è stato alcun contatto. Unzue conosce già bene le dinamiche del club ed è preparato per svolgere al meglio quel ruolo" ha detto Fernandez, suggerendo quindi che l'intenzione del club è ripetere quanto fatto dopo l'addio di Guardiola (quando fu scelto Luis Enrique).

Nel corso dell'intervista il ds blaugrana ha parlato anche di Valverde, altro candidato, secondo i media, alla panchina del Barça: "Si sta mettendo in grande evidenza con l'Athletic Bilbao, ma anche in passato ha saputo fare molto bene". In coclusione i rinnovi di Messi ed Iniesta: "Sono sicuro che Leo rinnoverà e resterà con noi, posso dire lo stesso di Andres: le sensazioni sono più che positive".