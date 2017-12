Barcellona: entra Coutinho e partono tre giocatori

Mundo Deportivo e Sport questa mattina hanno aperto in prima pagina con l'affare Coutinho: e quando entrambi i giornali filo-Barcellona sposano la stessa linea, significa che qualcosa di vero c'è. Ed ecco allora che a gennaio potrà avverarsi quel trasferimento saltato nelle ultime ore della scorsa sessione estiva per le resistenze del Liverpool.



Invece, raccontano i quotidiani spagnoli, ora i Reds si sarebbero ammorbiditi anche se non fanno sconti. Il Barça è pronto ad offrire 130 milioni di euro (bonus compresi) anche se è consapevole che la cifra potrà salire fino a 150. Il vero problema, però, sarebbe l'ingaggio: a Coutinho sono stati promessi 14 milioni di euro all'anno in un momento di cassa non troppo felice per i blaugrana considerando i paletti del Fair Play Finanziario (l'uscita di Neymar è stata praticamente compensata dagli acquisti di Paulinho, Dembélé e Deulofeu).



Ecco perché Valverde dovrà rassegnarsi a vedere partire almeno tre giocatori, il primo sulla lista è Arda Turan che, a parte il poco spazio trovato, non a caso è uno dei più pagati in rosa con uno stipendio da 8,5 milioni.