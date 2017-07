Barcellona, Deulofeu: "Resto qui per giocare titolare"

Ritorno al Milan? Nuova arma Champions per la Juve? Scommessa Roma? Niente di tutto questo. Gerard Deulofeu si toglie dal mercato: "Sono molto felice di essere tornato al Barcellona. Sono ambizioso e voglio giocare con i migliori. Sicuramente quest'anno giocherò qui con l'obiettivo di conquistarmi un posto da titolare", ha spiegato il giocatore spagnolo a 'Cadena Cope'.



Negli ultimi sei mesi Deulofeu si è messo in mostra con la maglia del Milan, dove ha giocato in prestito dall'Everton: i gol e le grandi giocate in Serie A hanno indotto il Barcellona a esercitare il diritto di riacquisto dall'Everton per 12 milioni. "Già prima dell'Europeo sapevo che il Barcellona avrebbe esercitato la recompra - ha detto - Amo stare a Barcellona, qua c'è la mia casa e sono felice di essere tornato. È stato un peccato non avere una possibilità prima, ma ora sono tornato. Spero di iniziare il prima possibile".