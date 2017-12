Barcellona, Deulofeu può partire: ipotesi Milan e Napoli

Everton, Siviglia, Milan e poi quello che doveva essere il definitivo ritorno a Barcellona: eppure per Gerard Deulofeu non sembra ancora finito il girovagare tra prestiti e diritti di recompra. La scorsa estate, complice la partenza di Neymar, i blaugrana avevano deciso di esercitare l'opzione sull'esterno spagnolo riportandolo alla casa madre: dopo pochi mesi Valverde però si è ricreduto e, secondo Sport, ha dato via libera alla partenza del giocatore già a gennaio.



Tra le squadre che potrebbero puntare allo spagnolo ovviamente il Milan (con cui ha fatto una buona seconda parte di stagione l'anno scorso, 17 partite e 4 gol) ma anche il Napoli visti i problemi fisici di Insigne e un Ounas non ancora perfettamente integrato (mentre Deulofeu già conosce la serie A).



Nel caso dei rossoneri, però, c'è da fare i conti con la situazione economica oltre ai possibili risvolti del voluntary agreement: in caso di prestito si potrebbe fare ma il Barça vorrebbe cedere Deulofeu definitivamente. Come in tanti altri casi, la volontà del giocatore potrebbe però fare la differenza.