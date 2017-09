Barcellona-Dembelé, è fatta: 150 milioni al Borussia Dortmund

Il secondo giocatore più caro della storia del calcio si chiama Ousmane Dembelé, ha 20 anni e magari ancora il tempo di arrivare al numero uno della classifica. L'ala francese - secondo quanto garantisce l'Equipe - si trasferisce dal Borussia Dortmund al Barcellona dopo oltre un mese di trattative estenuanti e di una vera e propria guerra combattuta a parole tra i due club, in particolare dai tedeschi, che non hanno mai gradito l'atteggiamento dei blaugrana, a loro modo di vedere colpevoli di aver indotto il giocatore a disertare l'allenamento e a mettere in atto un muro contro muro nei confronti del club.



Alla fine, però, il Dortmund incasserà, più o meno, i 150 milioni che aveva richiesto: 120 di base fissa, 30 di bonus. Solo Neymar è costato di più, perché il Barça, qualche settimana fa, prese 222 milioni dal Psg. Il giocatore ha firmato un quinquennale e, va detto, in realtà al Borussia ha quasi sempre giocato sull'altra fascia rispetto al brasiliano, quella destra. Resta da capire come intende farlo giocare Valverde, visto che di solito quelle zolle dal campo, salvo accentrarsi quando vuole, c'è un certo Leo Messi.