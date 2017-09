Barcellona, Dembelé arriva per 105 milioni più bonus: clausola a 400 milioni

Ora è ufficiale: Ousmane Dembelé è il secondo giocatore più caro della storia del calcio. Per ora insieme a Pogba: stando alle cifre rese note dal Barcellona, infatti, il francese arriverà domenica dal Borussia Dortmund per 105 milioni più bonus e si sottoporrà successivamente alle visite mediche prima di firmare un contratto di 5 anni. È esattamente la stessa somma versata dal Manchester United nelle casse della Juve per il centrocampista.



La novità sostanziale nel comunicato ufficiale del Barça è rappresentata più che altro dalla clausola rescissoria fissata per l'ala: 400 milioni, quasi il doppio dei 222 di Neymar, più dei 300 che servono per portare via Messi. È evidente, dunque, la volontà del club di evitare brutte sorprese...