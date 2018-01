Barcellona-Coutinho, sembra fatta: 160 milioni al Liverpool

È fatta. Lo scrivono in Inghilterra, dal Telegraph al Times, lo riprende l'autorevole BBC e naturalmente tutti i quotidiani spagnoli: "Philippe Coutinho sarà un giocatore del Barcellona". La telenovela cominciata quest'estate è sempre più prossima alla fine: secondo i media d'Oltremanica al Liverpool andranno 160 milioni complessivi, 120 più 40 di bonus. Già lunedì potrebbero esserci le visite mediche.



Coutinho, pagato dal Liverpool 13 milioni nel gennaio 2013, è esploso nelle ultime stagioni in Premier League e anche in questo campionato, nonostante la lunga trattativa di quest'estate poi arenatasi proprio alla fine, ha fatto la differenza con la maglia dei Reds con 7 gol e 7 assist. La conferma dell'imminente addio è data dalla mancata convocazione per il ritiro di Dubai: ormai il brasiliano è pronto a trasferirsi in Spagna. Come avrebbe già voluto qualche mese fa. E l'Inter, spettatrice interessata, guadagna dalla cessione 2,4 milioni.