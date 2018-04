Barcellona, Coutinho: "Sarebbe bello se Neymar tornasse"

La scorsa settimana il Mundo Deportivo ha rivelato che Neymar si sarebbe offerto al Barcellona per un clamoroso ritorno dopo l'addio della scorsa estate per passare al Psg. Oggi il quotidiano catalano riporta le dichirazioni di Coutinho, che veste la maglia blaugrana da gennaio ed è un grande amico di O Ney: "Parliamo di un fuoriclasse, per me è un grande piacere giocarci insieme nel Brasile. Se tornasse sarebbe bello".



Difficialmente però l'ex Liverpool potrà giocare in Spagna con il connazionale: il club catalano non ha dimenticato 'lo sgarbo' del 26enne e al momento non intende dunque lavorare per riportare al Camp Nou la stella verdeoro (il Psg chiede 400 milioni). Più facile che arrivi dal Gremio un altro brasiliano, ovvero Arthur: "Ho giocato con lui una volta in Nazionale e ha molte qualità".