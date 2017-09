Barcellona-Coutinho, niente da fare. Neymar: "Lui è triste"

La deadline è fissata per questa sera alle 23 (il mercato in Spagna chiude oggi), ma ormai Iil Barcellona si è arreso. Coutinho - secondo quanto rivelato da Sport - non arriverà. I blugrana hanno messo sul piatto 150 milioni e aspettavano la risposta definitiva del Liverpool dopo un lungo tira e molla durato in pratica tutta l'estate: i Reds hanno eretto un muro e non hanno mollato. Nella notte italiana il brasiliano è andato in gol nella sfida di qualificazioni mondiali contro l'Ecuador commuovendosi nel corso dell'esultanza, a sottolineare la tensione accumulata nelle ultime settimane.



"Sono felice perché Coutinho ha realizzato un gran gol, è un giocatore fortissimo ma sta vivendo un momento di grande tristezza" ha sottolineato Neymar al termine della partita andata in scena a Porto Alegre. La volontà dell'ex Inter è arcinota: desiderava e desidera ardentemente i catalani per poter giocare con Messi e lo ha fatto intendere a Klopp. Ma non sarà accontentato.